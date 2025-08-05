Marvin Ducksch verlässt Werder und wechselt in die Championship

Werder Bremen verliert in diesem Sommer seinen Topstürmer Marvin Ducksch.

Nach Informationen der "Bild" schliesst sich der 31-jährige Torjäger dem englischen Zweitligisten Birmingham City an. Ducksch soll den Traditionsklub mit seinen Toren wieder nach vorne und im besten Fall zurück in die Premier League schiessen, wo der Klub letztmals in der Saison 2010/11 vertreten war.

Der Angreifer unterzeichnet beim neuen Klub einen Dreijahresvertrag bis 2028. Werder kassiert eine Ablöse in Höhe von 2 Mio. Euro. Auch der griechische Verein PAOK Saloniki buhlte um Ducksch. Dieser entschied sich aber für die Offerte von der Insel.

Der Stürmer lief zuletzt während vier Jahren für Werder auf.

psc 5 August, 2025 13:24