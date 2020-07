Max Kruse könnte doch zu Werder zurückkehren

Nach seiner Vertragsauflösung bei Fenerbahçe sucht Max Kruse einen neuen Klub. Der Weg des 32-Jährigen könnte doch zurück zu Werder Bremen führen.

Dort lief der Torjäger zwischen 2016 und 2019 auf und war auch Captain. Nachdem Werder den Klassenerhalt gesichert hat, wird Max Kruse laut “Deichstube” nun doch zu einem Thema, obwohl Geschäftsführer Frank Baumann zunächst noch abgewunken hatte.

Kruse deutete zuletzt bereits an, dass er finanzielle Abstriche in Kauf nimmt: “Das Portemonnaie ist nicht mehr so wichtig. Ich glaube, dass ich für fast alle Klubs in der Bundesliga bezahlbar bin.” In Bremen fühlte sich der Angreifer stets wohl. Eine Ablöse ist nicht notwendig.

psc 10 Juli, 2020 11:34