Auch das noch: Milot Rashica verletzt sich im Werder-Training

Als wäre die Ausgangslage vor dem letzten Bundesliga-Spieltag für Werder Bremen nicht schon schwer genug, verletzt sich nun auch noch Milot Rashica.

Wie der Bundesligist mitteilt, musste der kosovarische Angreifer das Training am Mittwoch nach einem Zweikampf verlassen, da er sich eine Verletzung am Knöchel zuzog. Wie gravierend die Blessur ist und ob er beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag zum Einsatz kommen kann, ist noch ungewiss. Weitere Untersuchungen stehen an.

Theodor Gebre Selassie und Kevin Vogt trainierten unterdessen individuell. Während sich Gebre Selassie in Mainz eine Knöchelverletzung zugezogen hatte, fehlte Defensivallrounder Vogt bei den Rheinhessen komplett. Sebastian Langkamp konnte mit Oberschenkelproblemen nicht an der Mannschaftseinheit zur Wochenmitte teilnehmen.

Werder muss am Samstag gegen Köln gewinnen und ist gleichzeitig auf ein Remis oder gar eine Niederlage von Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin angewiesen, um zumindest noch den Relegationsplatz zu erreichen.

psc 24 Juni, 2020 12:29