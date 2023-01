Nächster Werder-Profi spricht öffentlich über mentale Probleme

Mit Niklas Stark beichtet nach Niklas Schmidt ein weiterer Profi von Werder Bremen von mentalen Problemen. Der Verteidiger verrät die Umstände.

«Ich hatte auch eine Zeit, in der es für mich schwierig war», gesteht Niklas Stark im Interview mit der «Bild». Der 27-Jährige erklärt: «Während meiner Zeit bei Hertha. Wir waren drei Jahre lang mitten im Abstiegskampf. Das war mental nicht einfach für mich.»

Der Defensivspieler erläutert weiter: «Ich wollte abschalten, aber der Kopf liess es nicht zu. Mich hat die sportliche Krise rund um die Uhr beschäftigt, auch beim Schlafen. Ein Mental-Coach hat mir weitergeholfen. Ich musste irgendwann akzeptieren, dass ich nicht abschalten kann.» Er habe davon «einigen Mitspielern davon erzählt, aber ich war nicht so gross wie Schmiddi (Niklas Schmidt, d. Red.)».

Letzterer teilte jüngst mit: «Ich habe die Lebensfreude nicht so gespürt. Wenn dann auch noch andere Leute, die nah bei dir sind, Angst um dich haben, dann musst du dir helfen lassen und auch die Ratschläge der Familie annehmen – selbst wenn man die in dem Moment vielleicht nicht hören möchte.» Es gehe laut ihm darum, «unbedingt offen» mit dem Thema umzugehen, «weil es leider immer noch ein Tabuthema ist. Depression ist immer ein sehr großes Wort. Was es am Ende genau bei mir ist, weiß ich noch nicht. Für mich sind es mentale Probleme, die ich mit meinem Psychologen aufarbeiten werde», so Schmidt.

adk 13 Januar, 2023 14:01