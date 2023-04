Niclas Füllkrug entscheidet nach der Saison über seine Zukunft

Der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug von Werder Bremen weckt einige Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Ob es zu einem Transfer kommt, entscheidet sich erst nach der Saison.

Dies kündigt der 30-jährige Torjäger gegenüber dem Portal «Deichstube» an. «Letztlich ist es doch so: Am Ende wird Werder die Richtung vorgeben», sagt Füllkrug. Aus seiner Sicht gehe es darum, «ob ich gehen möchte, um erfolgreicheren Fussball zu spielen und mehr Geld zu verdienen. Aber damit möchte ich mich erst nach der Saison beschäftigen.»

Der Angreifer ist erst einmal noch bis 2025 an Werder gebunden. Angeblich zeigen sowohl andere Bundesliga-Klubs wie auch Vereine aus dem Ausland Interesse an ihm.

Füllkrug will sich erst einmal komplett auf den Saisonendspur konzentrieren, wie er angibt: «Deswegen habe ich klar gesagt: Ich habe persönlich mit Werder und wir haben als Team eine sehr gute Saison gespielt, und da wäre es verschenkt, wenn ich mich in den letzten Spielen zu sehr mit meiner Zukunft beschäftigen würde. Man wird doch jetzt sowieso noch keine Antwort darauf geben können.»

psc 14 April, 2023 10:16