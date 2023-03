Niclas Füllkrug führt noch keine Gespräche wegen möglichem Wechsel

Angeblich bekundet Serie A-Klub FC Torino Interesse an Werders Torjäger Niclas Füllkrug. Der 30-Jährige bleibt erst einmal gelassen und versichert, dass er diesbezüglich noch keinerlei Gespräche geführt habe.

Füllkrug fokussiert sich voll auf seine Aufgaben in Bremen und zuletzt in der DFB-Elf. Das Thema Sommerwechsel existiere für ihn bisher nicht, wie er am Donnerstag in einer Medienrunde sagt: «Wir haben Ende März, und ich habe mich aktuell noch mit nichts beschäftigt. Das habe ich derzeit auch nicht vor», wird Füllkrug von der «Deichstube» zitiert.

Ausserdem hält er fest: «Ich kann da nichts zu sagen, weil bis jetzt keinerlei Gespräche stattgefunden haben oder ich mit meinem Berater irgendwelche Thematiken durchgegangen bin.» Der Vertrag des Angreifers in Bremen läuft erst einmal bis 2025.

Er konzentriert sich nun voll und ganz auf den Saison-Schlussspurt mit Werder: «Neun gute Spiele zu machen. Das wird schwierig, aber ich möchte diese Saison natürlich auch so gut wie möglich zu Ende bringen. Ich bin wirklich mit dem Kopf komplett hier, will eine sehr, sehr gute Saison spielen. Darauf konzentriere ich mich. Alles andere würde mich daran nur hindern.»

psc 30 März, 2023 16:34