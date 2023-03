Ein Premier Ligist jagt Werder-Torjäger Niclas Füllkrug

Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug hat in dieser Saison einen steilen Aufstieg bis hin zum Nationalspieler hingelegt. Mit West Ham United interessiert sich nun ein Premier Ligist für die Dienste des 30-Jährigen.

Die Hammers kommen in dieser Saison nicht wie gewünscht in Fahrt und liegen aktuell nur auf dem 17. Tabellenplatz. Dies liegt teilweise auch an der zu geringen Offensivpower. Niclas Füllkrug wird laut «Sport Bild» als Kandidat erachtet, der diese Problematik lösen könnte. In der Bundesliga erzielte er in dieser Spielzeit bereits 15 Treffer.

Schon im Winter öffnete er sich gegenüber einem Wechsel, wobei Füllkrug stets betonte, dass ihm ein neuer Verein deutlich bessere Perspektiven bieten müsste als Werder.

Bei einem Klassenerhalt dürfte West Ham im Sommer durchaus Chancen auf einen Transfer des Torjägers haben.

psc 15 März, 2023 16:43