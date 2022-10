Sperre reduziert: Friedl früher wieder bei Werder zurück

Werder Bremen kann früher als gedacht wieder auf Marco Friedl zurückgreifen. Die Sperre des Kapitäns wurde reduziert.

Wenn Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04 antritt, wird Marco Friedl wieder mit von der Partie sein. Der DFB hat die Sperre des Österreichers um ein Spiel reduziert. Zuvor hatten die Bremer Einspruch gegen die Zwei-Spiele-Sperre eingelegt.

Friedl war am elften Spieltag im Auswärtsspiel beim SC Freiburg (0:2) schon in der 14. Minute nach einem Zweikampf mit Michael Gregoritsch mit Rot vom Feld verwiesen worden. Schiedsrichter Bastian Dankert hatte auf Notbremse entschieden. Werder hat die anschliessende Sperre in der Höhe als zu hart erachtet.

Das Sportgericht nun ebenfalls. «Nach den Videobildern und den hierzu vorgelegten Einzelbildschaltungen, die den chronologischen Ablauf des Zweikampfes detailliert darstellen, sowie im Ergebnis der telefonischen Anhörung von Gegenspieler Michael Gregoritsch ist von einem wechselseitigen Armeinsatz beider Spieler auszugehen, der seinen Ursprung im Halten an der Schulter zum Nachteil des Spielers Friedl hatte und in der ungeschickten Bewegung von Friedl mündete», so Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts via «kicker»: «In Folge dessen kann vorliegend im Zweifel von einer atypischen Notbremse ausgegangen werden, die eine Reduzierung der Sperre auf ein Meisterschaftsspiel rechtfertigt.»

adk 31 Oktober, 2022 14:59