Werder Bremen geht weiter von Füllkrug-Verbleib aus

Werder Bremen rechnet weiterhin mit einem Verbleib von Niclas Füllkrug. Dies untermauert Profichef Clemens Fritz.

Bei Werder Bremen wird auch in der Rückrunde mit Niclas Füllkrug geplant. «Wir gehen fest davon aus, dass Niclas in der Rückrunde bei uns ist», sagt Clemens Fritz der «Kreiszeitung»: «Niclas sieht das genauso, von daher planen wir ganz normal mit ihm.»

Füllkrug selbst hatte zuletzt bei «Sky» einen Winterwechsel nicht gänzlich ausgeschlossen: «Das habe ich nicht gesagt. Ich sage aber auch nicht, dass es das ist, was ich möchte. Es geht einfach darum, wenn eine Konstellation entsteht, bei der mehrere Parteien das Gefühl haben, es wäre gut, dann kann man darüber reden. Ich glaube, es ist allseits bekannt, in welcher Situation Werder Bremen steckt. Ich glaube, es ist aber auch allseits bekannt, wie gerne ich hier spiele und wie ich mich fühle. Weil am Ende geht es ja auch darum, eine gute Rückrunde zu spielen, die Saison positiv zu beenden. Und da steht die Chance bei Werder glaube ich relativ gut, dass wir das hinkriegen können.» Vertraglich ist er derweil noch bis 2025 an Werder gebunden.

adk 14 Januar, 2023 12:35