Werder Bremen verkündet 1. Sommer-Transfer

Werder Bremen verkündet am Montag den ersten Neuzugang für die kommende Saison: Stürmer Dawid Kownacki wechselt von Zweitligist Fortuna Düsseldorf an die Weser.

Der 26-jährige Pole stösst ablösefrei zu Werder, wo er sich für mehrere Jahre bindet. Trainer Ole Werner freut sich über den Neuzugang: "Dawid ist ein beweglicher Stürmer, der seine Räume sucht und Torgefahr ausstrahlt. Er konnte in der laufenden Saison sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter bei Fortuna überzeugen." Kownacki sagt zu seinem Wechsel in die Bundesliga: "Ich hatte einige Angebote von erstklassigen Vereinen, aber am Ende hat auch der persönliche Wohlfühlfaktor eine entscheidende Rolle gespielt. Frank Baumann, Clemens Fritz und Ole Werner haben in unseren Gesprächen ein sehr klares Bild vermittelt, wie sie mich sehen, was sie von mir erwarten und wie die Mannschaft sowie der gesamte Verein ticken. Wir hatten direkt die gleiche Wellenlänge."

