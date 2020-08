Werder-Coach Kohfeldt plant mit Rashica

Der Wechsel von Milot Rashica von Werder Bremen zu RB Leipzig erschwert sich. Trainer Florian Kohfeldt plant mit seinem Stürmerstar.

Bei Werder Bremen geht man nun von einem Verbleib von Milot Rashica aus – zumindest vorerst. Der Transfer zu RB Leipzig ist in weiter Ferne.

“Es gibt einen klaren Zeitraum, in dem wir einem beidseitigem Wechselwunsch bei entsprechender Entlohnung entsprochen hätten. Jetzt sind wir aber an einem Zeitpunkt der Vorbereitung, an dem ich so plane, dass er am ersten Spieltag spielt”, wird Werder-Coach Florian Kohfeldt von der “Bild” zitiert.

Bei der Ablöse sollen beide Teams bislang nicht zueinanderfinden – Werder fordert wohl 25 Mio., Leipzig zahlt nur 15 Mio. Kohfeldt weiter: “Er ist gut integriert und fühlt sich wohl. Jetzt sind wir in der dritten Woche der Vorbereitung. Wenn die realistische Chance besteht, dass er am ersten Spieltag mitmachen kann, dann ist jetzt der Zeitpunkt, dass er jetzt alles mitmacht.”

adk 23 August, 2020 12:41