Bundesliga-Partie Werder gegen Eintracht wird verschoben

Das für Sonntag geplante Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wird verschoben.

Grund dafür ist die Tatsache, dass die Frankfurter am Freitagabend in der Europa League noch bei Red Bull Salzburg spielen. Am Donnerstag musste das Spiel wegen einer Orkanwarnung verschoben werden.

Wann nun Werder gegen Frankfurt nachgeholt wird, ist noch offen. Vor allem der Terminkalender der Hessen ist prall gefüllt, zumal sie in der Europa League nach einem 4:1-Sieg im Hinspiel gegen Salzburg wohl weiterkommen und dann auf den FC Basel treffen.

⚠️ Bundesligaspiel ABGESAGT Die @DFL_Official hat das für Sonntag, 01. März terminierte Spiel gegen die @Eintracht abgesagt. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht… Der aktuelle Informationsstand 👉 https://t.co/idsKsWDC4l#Werder | #sgesvw pic.twitter.com/LmvYYLHOba — SV Werder Bremen (@werderbremen) February 28, 2020

psc 28 Februar, 2020 13:25