WM in Gefahr? Werder Bremen gibt Diagnose bei Füllkrug bekannt

Niclas Füllkrug musste bei Werder Bremens 2:1 gegen den FC Schalke 04 vorzeitig raus. Mit Blick auf die WM gibt es leichte Entwarnung.

In 17 Tagen steht bei der deutschen Nationalmannschaft das erste Gruppenspiel der WM gegen Japan an. Ob Niclas Füllkrug im Kader von Bundestrainer Hansi Flick steht, ist noch offen. Sorgen kamen zwischenzeitlich am Samstag auf, weil der Stürmer bei Werder Bremen vom Platz musste.

ℹ️ Unser Sturmduo erlitt im gestrigen Spiel leichte Blessuren. Bei #Füllkrug (Prellung im Rückenbereich) muss von Tag zu Tag geschaut werden. #Ducksch (Schmerzen im Ellenbogen) wird morgen wieder trainieren. Auch Lee #Buchanan wird morgen wieder ins Training einsteigen.#Werder pic.twitter.com/vy9MSqwjXb — SV Werder Bremen (@werderbremen) November 6, 2022

Wie die Bremer am Sonntag via Twitter mitteilen, hat sich Füllkrug allerdings nur eine Prellung im Rückenbereich zugezogen. Man müsse nun «von Tag zu Tag» schauen, wann der Stürmer wieder mitwirken kann. Das kommende Bundesliga-Spiel beim FC Bayern (Dienstag, 20.30 Uhr) könnte er verpassen.

adk 6 November, 2022 12:09