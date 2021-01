Woltemade bleibt Werder erhalten

Werder Bremen bindet das nächste grosse Talent. Nick Woltemade, der eigenen Jugend entstammend, erhält den ersten Profivertrag seiner Karriere.

In einem halben Jahr wäre der Vertrag von Nick Woltemade (18) ausgelaufen. Werder Bremen hat mit der Verlängerung der Zusammenarbeit eine entsprechende Reaktion folgen lassen. In dem dazugehörigen Statement werden bezüglich der Laufzeit von Woltemades erstem Profivertrag keine Angaben gemacht.

“Wir sind froh, dass Nick seinen Weg bei Werder weitergeht. In dem Gesprächsprozess über die letzten Monate ging es für Nick vor allem darum, seine Entwicklung und auch die Entwicklung des Clubs zu beobachten. Wir sehen in ihm viel Potential, um sich bei Werder Bremen dauerhaft in der Bundesliga durchzusetzen”, sagt Werder-Sportchef Frank Baumann.

Woltemade spielt bereits seit seinem 8. Lebensjahr in der Jugend des SV Werder. Während der Spielrunde 2019/20 gab der grossgewachsene Angreifer sein Debüt im Herrenbereich. In der laufenden Saison kommt Woltemade auf acht Pflichtspiele (162 Minuten).

aoe 15 Januar, 2021 14:38