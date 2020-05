Kosovos Verbandsboss bestätigt: 2 Klubs an Milot Rashica dran

Der kosovarische Nationalspieler Milot Rashica wird im Sommer Werder Bremen höchstwahrscheinlich verlassen. Zwei Klubs scheinen sich ein Duell zu liefern.

Dies bestätigt des kosovarische Verbandspräsident Agim Ademi nun höchstpersönlich und öffentlich. Bei “Syri TV” sagt der Funktionär über die Zukunft von Rashica: “Es gibt viele Anfragen für ihn. Ich weiss, dass Liverpool ihn in die Premier League holen will. Und aus der Bundesliga will ihn RB Leipzig. Ich bin sicher, dass er bestmöglich bei seiner Entscheidung beraten wird.”

Tatsächlich wird den beiden Topklubs seit längerem ein Interesse am 23-Jährigen nachgesagt. Rashicas Berater Altin Lala sagte vor kurzem, dass der Spielgestalter vor allem in der Champions League spielen möchte.

Noch läuft sein Vertrag bei Werder bis 2022. Es besteht allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 38 Mio. Euro. Sollten die Bremer absteigen, wäre Rashica sogar günstiger zu erhalten.

psc 8 Mai, 2020 11:44