Admir Mehmedi fällt bis Jahresende aus

Die Verletzung von Wolfsburgs Stürmer Admir Mehmedi ist gravierend. Wie sein Klubtrainiert mitteilt, wird der 29-Jährige in diesem Kalenderjahr wohl nicht mehr spielen können.

Mehmedi kämpfte nach dem Spiel gegen Werder am vergangenen Wochenende mit starken Schmerzen an der Achillessehne. Diese zwingen ihn nun zu einer Pause. Wolfsburgs Coach Oliver Glasner rechnet nicht damit, den Schweizer Nationalstürmer in diesem Jahr noch einmal einsetzen zu können. Dies ist umso bitterer, zeigte sich der Angreifer zuletzt doch formstark.

#Glasner: Admir Mehmedi hatte nach dem Spiel gegen Bremen starke Schmerzen an der Achillessehne. Er wird uns in diesem Kalenderjahr wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist sehr schade und bitter. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/o9aR9BtHQp — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 3, 2020

psc 3 Dezember, 2020 15:21