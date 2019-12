Admir Mehmedi muss weiter pausieren

Der Schweizer Nationalspieler Admir Mehmedi fehlt dem VfL Wolfsburg auch beim Heimspiel gegen Schalke.

Der 28-jährige Angreifer laboriert weiterhin an Oberschenkelproblemen, die ihn bereits beim Sieg gegen Gladbach am Sonntag zum Aussetzen zwangen. “Er ist nicht einsatzfähig”, sagt Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel. Mehmedi musste in dieser Saison bereits mehrfach pausieren. Insgesamt bestritt er für die Wölfe elf Pflichtspiele und erzielte dabei je zwei Tore und zwei Assists.

#Glasner: So wie es momentan aussieht, dürfte bis auf Admir Mehmedi keiner ausfallen. Bei Xaver Schlager müssen wir natürlich schauen, weil er nach seiner Verletzung nun zwei Spiele in Folge gemacht hat. #WOBS04 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 17, 2019

psc 17 Dezember, 2019 14:30