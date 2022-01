Antalyaspor schnappt sich Admir Mehmedi

Der Schweizer Admir Mehmedi geht seiner Berufung ab sofort in der Türkei nach. Der VfL Wolfsburg gibt ihn an Antalyaspor ab.

Die türkische Süper Lig wird um einen weiteren Schweizer Spieler bereichert. Antalyaspor gibt die Verpflichtung von Admir Mehmedi bekannt, der an der Mittelmeerküste zunächst einen bis Ende Juni 2024 datierten Vertrag unterzeichnet.

Mehmedis Abgang vom VfL Wolfsburg hatte sich in den letzten Wochen angebahnt. Der in der Offensive variabel einsetzbare 30-Jährige hatte auch nach dem Trainerwechsel von Mark van Bommel zu Florian Kohfeldt keine Rolle mehr in der deutschen Autostadt gespielt.

Nach Mario Gavranovic (Kayserispor), Francois Moubandje (Göztepe) und Gökhan Inler (Adana Demirspor) ist Mehmedi der aktuell vierte Schweizer in der Süper Lig. Bei Antalyaspor amtet der erst 33-jährige ehemalige Profi Nuri Sahin als Cheftrainer.

aoe 15 Januar, 2022 10:39