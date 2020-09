Aus der Reha: Mbabu gibt Gesundheits-Update

Kevin Mbabu hält sich dieser Tage in Belgien auf, um dort an seinem Comeback zu arbeiten. Der VfL Wolfsburg muss allerdings noch lange auf den Nati-Verteidiger verzichten.

Der VfL Wolfsburg hat ein echtes Problem, ein Rechtsverteidiger-Problem. Nach William (Kreuzbandriss) fällt nämlich auch Kevin Mbabu für längere Zeit aus. Der Schweiz-Star hatte sich im Länderspiel in der Ukraine (1:2) schwer am Knie verletzt.

“Ich habe mir mein Knie verdreht, seitdem habe ich Probleme und werde für einige Wochen ausfallen”, meldet sich Mbabu laut “kicker” aus der Reha, die er in Belgien absolviert. In Antwerpen will der 25-Jährige den ständigen Fragen nach seinem Gesundheitszustand entfliehen, stattdessen könne er sich voll auf den Gesundungsprozess fokussieren.

Wann der ehemalige YB-Verteidiger auf das Rasenviereck zurückkehren wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nur schwer zu prognostizieren. “Ich will so schnell wie möglich zurück sein auf dem Platz und meiner Mannschaft helfen, die Ziele zu erreichen”, sagt Mbabu.

Der neunfache Nationalspieler reicht aber nach, dass er gerne das Nati-Spiel gegen Belgien am 11. November bestreiten würde. Bis dahin sind es noch rund fünf Wochen.

aoe 28 September, 2020 17:50