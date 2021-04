Bobic-Nachfolge: Marcel Schäfer in Frankfurt ein Thema

Eintracht Frankfurt muss im Sommer den Posten des Cheftrainers und auch jenen des Sportvorstandes neu besetzen. Für letzteren ist unter anderem Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg ein Thema.

Der 36-jährige Ex-Profi waltet seit Sommer 2018 als Sportdirektor bei den Wölfen. Dabei arbeitet er eng mit Geschäftsführer Jörg Schmadtke zusammen. Ein Wechsel nach Frankfurt könnte für Schäfer aber einem Aufstieg gleichkommen. Laut “Sky” befasst man sich bei den Hessen sehr wohl mit dem früheren Nationalspieler.

Sogar ein Doppel-Engagement von Schäfer und Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner soll für die Eintracht-Bosse gedanklich ein Thema sein.

Allerdings stehen beide in Wolfsburg noch in der Pflicht. Als Sportvorstand sind in Frankfurt auch RB Leipzig-Manager Markus Krösche und Lazio Roms Sportchef Igli Tare im Gespräch.

psc 19 April, 2021 18:42