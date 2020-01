Elvis Rexhbecaj wechselt von Wolfsburg nach Köln

Der 1. FC Köln leiht den deutsch-kosovarischen Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj bis im Sommer 2021 vom VfL Wolfsburg aus.

Der 22-Jährige kam bei den Wölfen in der Hinrunde in der Bundesliga kein einziges Mal zum Zug und soll nun in Köln mehr Spielpraxis sammeln. “Ich will unbedingt spielen. Deshalb habe ich mich für diesen Schritt entschieden. Die Gespräche mit dem FC und die Chance, hier in den nächsten eineinhalb Jahren zum Einsatz zu kommen und mich weiterzuentwickeln, haben für mich am besten gepasst”, sagt Elvis Rexhbecaj zu seinem Transfer.

Kölns Geschäftsführer Horst Heldt meint: “Elvis ist ein sehr laufstarker und disziplinierter Spieler. Im Mittelfeld kann er auf verschiedenen Positionen flexibel zum Einsatz kommen und wird unsere Qualität in diesem Bereich verbessern.”

Ende Oktober war Rexhbecaj zwischenzeitlich auch beim FC Basel ein Thema.

Der #effzeh leiht Elvis Rexhbecaj für anderthalb Jahre vom VfL Wolfsburg aus. Herzlich Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Elvis. 🔴⚪ Mehr Infos zur Verpflichtung 👉 https://t.co/SwceOT165e — 1. FC Köln (@fckoeln) January 6, 2020

