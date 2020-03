Fans von Union Berlin zeigen Banner gegen Hopp

Nach dem Banner-Eklat in Hoffenheim kam es auch bei Union Berlin zu Schmähungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp.

Erst am Samstag sorgten Fans des FC Bayern beim 6:0-Sieg in Hoffenheim für zwei Spielunterbrechungen. Auslöser waren Banner, die in der Fankurve der Münchner hochgehalten wurden und gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp gerichtet waren.

Nun kam es am Sonntag zum erneuten Eklat: Auch Fans von Union Berlin sorgten während der Partie gegen den VfL Wolfsburg (2:2) für unschöne Szenen. In der ersten Halbzeit hielten Union-Fans zweimal Banner mit Hetz-Botschaften gegen den Mehrheitseigner der TSG Hoffenheim und den Deutschen Fußball-Bund in die Höhe. Die Partie wurde zwischenzeitlich unterbrochen.

adk 1 März, 2020 16:04