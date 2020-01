Fix: Pongracic wird ein Wolf

Der VfL Wolfsburg bedient sich auch im Winter bei RB Salzburg. Aus der Mozartstadt kommt Innenverteidiger Marin Pongracic an die Allerwiesen.

Marin Pongracic bindet sich vorerst für viereinhalb Jahre an den VfL Wolfsburg. Dies kann der offiziellen Meldung der Wölfe entnommen werden. Pongracic, der gebürtig aus Landshut stammt, spielte zuvor zweieinhalb Jahre für RB Salzburg.

“Besser hätte das neue Jahr für mich aus sportlicher Sicht nicht starten können. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die deutsche Bundesliga. Der VfL Wolfsburg ist ein ambitionierter Verein mit hohen Ansprüchen, bei dem ich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen will”, frohlockt Pongracic über seinen Vertragsabschluss.

Für Salzburg absolvierte der 22-Jährige in der österreichischen Bundesliga 34 Einsätze, zudem stand er in der Europa League sechs- bzw. in der Champions League einmal auf dem Platz. Dem Vernehmen nach zahlen die Wölfe zehn Millionen Euro Ablöse.

Pongracic ist nicht der erste Profi, der sich für einen Wechsel von Salzburg nach Wolfsburg entschieden hat. Im Sommer kam bereits Xaver Schlager vom Getränke-Klub.

Marin unterschreibt bei den Wölfen einen Vertrag bis 2⃣0⃣2⃣4⃣ und trägt künftig die Rückennummer 2⃣2⃣. Alle weiteren Infos gibt´s hier. 😊👉 https://t.co/qdS09e5oSe #VfLWolfsburg https://t.co/iKbf0mrCdc — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 15, 2020

aoe 15 Januar, 2020 10:52