Der SC Freiburg wollte Luca Waldschmidt zurückholen

Der SC Freiburg bekundete im Sommer offenbar Interesse an einer Rückkehr von Luca Waldschmidt.

Der 25-jährige Stürmer verliess die Breisgauer vor Jahresfrist in Richtung Portugal zu Benfica. Nach nur einer Saison ist er nun in die Bundesliga zurückgekehrt. Allerdings nicht nach Freiburg, sondern zum VfL Wolfsburg. Laut “kicker” hätte sein Ex-Klub gerne eine Rückholaktion gestartet. Der SC zählte wie die PSV Eindhoven zu den Interessenten. Letztlich machten aber die Wölfe das Rennen und schnappten sich Waldschmidt für 12 Mio. Euro Ablöse. Für seinen neuen Klub bestritt er in dieser Saison bisher zwei Spiele. Wegen einer leichten Gehirnerschütterung musste er zunächst noch pausieren.

psc 16 September, 2021 09:24