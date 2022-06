Fulham gibt erstes Angebot für Mbabu ab

Bei Kevin Mbabu bahnt sich ein Abgang vom VfL Wolfsburg an. Der Schweizer soll bereits eine Offerte aus der Premier League vorliegen haben.

Laut Informationen von “Sky Sports” hat der FC Fulham eine Offerte für Kevin Mbabu abgegeben. Demnach wären die Londoner, Aufsteiger in die Premier League, bereit, zehn Millionen Euro an den VfL Wolfsburg zu überweisen. Wie die Reaktion der Niedersachsen ausfallen wird, ist indes noch offen.

Der Kontrakt des ehemaligen YB-Rechtsverteidiger läuft in Wolfsburg derweil noch bis 2023. In der abgelaufenen Saison kam er in 31 Pflichtspielen 1.774 Spielminuten zum Einsatz.

adk 28 Juni, 2022 09:54