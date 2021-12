Kevin Mbabu hat erneut Corona und sitzt in Dubai fest

Kevin Mbabu hat sich in Dubai ein paar Fereintage gönnen wollen. Vor der geplanten Rückreise nach Europa die Hiobsbotschaft: Der Schweizer Nationalspieler wurde erneut positiv auf Covid-19 getestet.

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres wurde Mbabu positiv auf das Virus getestet. Nun ist dies nach Angaben des “Sportbuzzer” erneut der Fall. Statt den Trainingsauftakt beim VfL Wolfsburg am Mittwoch zu bestreiten, sitzt er in Quarantäne in Dubai fest. Wann er zurückkehren kann, ist derzeit noch ungewiss. Es ist damit zu rechnen, dass er den Bundesliga-Auftakt am 9. Januar gegen den VfL Bochum wegen Trainingsrückstands verpassen wird.

Nach seiner ersten Corona-Infektion im Sommer 2020 liess sich Mbabu nicht impfen. Voraussichtlich wird er demnächst doppelt genesen (statt geimpft) sein.

psc 28 Dezember, 2021 13:27