Kruse fliegt aus dem Kader

Während der VfL Wolfsburg zumindest aus sportliche Sicht wieder in die Spur gekommen ist, hat Max Kruse wohl keine Zukunft mehr bei den Wölfen. Der Stürmer stand aus sportlichen Gründen nicht im Kader und wird den Verein wohl in Zukunft verlassen müssen.

Wie VfL-Coach Niko Kovač im Anschluss an das Spiel am „Sky“-Mikrofon zu Protokoll gab, wird unter seiner Leitung nicht mehr mit Max Kruse geplant. „Max Kruse wird nicht mehr für den VfL Wolfsburg spielen“, so der Kroate. Es soll das Gefühl aufgekommen sein, dass sich der Ex-Nationalspieler nicht mehr mit dem Verein identifiziert. Darüber hinaus soll er seine Einladung sowie Chance, der Mannschaft zu helfen, nicht genutzt haben in den vergangenen Wochen.

soe 10 September, 2022 18:09