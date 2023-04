Leistungsträger Paulo Otavio verabschiedet sich aus Wolfsburg

Der brasilianische Aussenverteidiger Paulo Otavio wird den VfL Wolfsburg zum Saisonende definitiv verlassen und ablösefrei wechseln.

Der 28-Jährige stiess im Sommer 2019 von Ingolstadt zu den Wölfen und ist in dieser Saison auf der linken Abwehrseite gesetzt. Den Ende Juni auslaufenden Vertrag wird Otavio aber nicht mehr verlängern, wie sein Klub nun bekanntgibt.

«Meine Zeit in Wolfsburg war trotz meiner schweren Verletzungen sehr schön und der Abschied fällt mir wirklich nicht leicht. Ich habe mich aber dazu entschieden, in meiner Karriere einen neuen Weg einzuschlagen. Der VfL hat mir die Möglichkeit gegeben, mich auf höchstem Niveau in der Bundesliga zu etablieren. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen und wünsche dem Klub für die Zukunft viel Erfolg», sagt der Verteidiger. Insgesamt bestritt er 60 Partien für die Wölfe. Aufgrund einer Sprunggelenksverletzung werden keine weiteren mehr hinzukommen.

Paulo Otavio wird seinen Ende Juni dieses Jahres auslaufenden Vertrag nicht verlängern und verlässt die Wölfe nach vier gemeinsamen Jahren. ➡️ℹ️ https://t.co/QrcflaJ6SF#VfLWolfsburg pic.twitter.com/JzgtKMKJo3 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) April 27, 2023

psc 27 April, 2023 16:20