Mehmedi nach CL-Aus: “Schockiert, überrascht und enttäuscht”

Ex-Nati-Stürmer Admir Mehmedi wurde vom VfL Wolfsburg nicht für den Kader der Champions League nominiert. Für den 30-Jährigen ist dies ein Schock.

Der VfL Wolfsburg um Cheftrainer Mark van Bommel entschied sich dafür, Admir Mehmedi nicht für die Champions League zu berufen. “Ich war ein Stück weit schockiert und überrascht und natürlich enttäuscht”, wird der Schweizer von der “Sport Bild” zitiert.

“Der Trainer hat mir mitgeteilt, dass er sich für andere Spieler entschieden hat. Das gilt es hinzunehmen und zu akzeptieren. Es ist jetzt für mich eine schwierige Situation”, erzählte Mehmedi und meinte: “Ich versuche das jetzt auszublenden. Aber wir sind alle nur Menschen.”

In Wolfsburg läuft sein Vertrag noch bis 2022. “Die Nicht-Nominierung war ein herber Schlag. Aber ich kann noch nicht sagen, wie es im Winter weitergeht“, betonte Mehmedi und stellte klar:”Ich bin jetzt 30 Jahre alt, habe Familie und drei Kinder. Da muss man schon viele Sachen berücksichtigen.” Eine Rückkehr in die Schweiz sei denkbar: “Mein Ziel ist es, irgendwann beim FC Winterthur oder FC Zürich meine Karriere zu beenden. Ich bin mit dem Zürich-Präsidenten und Sportdirektor im Austausch. Meine Familie will auch irgendwann in die Schweiz zurück.”

adk 6 September, 2021 16:02