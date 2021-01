Mini-Steffen trifft wieder per Kopf, Veljkovic mit Startelf-Comeback

Heute Nachmittag drehten einige Schweizer Legionäre durch Europa verteilt ihre Runden. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Auftritten.

Remo Freuler (Atalanta Bergamo): Dritter Sieg in Folge für den ehemaligen Luzerner und Atalanta. Auswärts gegen Benevento gab es einen klaren 4:1-Erfolg. Freuler und Co. kletterten damit vorübergehend auf den 4. Platz. Der Startelfspieler hatte 76 Ballaktionen und wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.

Eintracht Frankfurt: Der bald Vater werdende Djibril Sow stand einmal mehr in der Startelf, spielte beim 2:0 in Mainz diesmal aber nicht über 90 Minuten. Nahm am Spielgeschehen auch nicht so aktiv wie in den letzten Partien teil. Der zuletzt nur auf der Bank sitzende Steven Zuber wurde zehn Minuten vor Schluss eingewechselt.

Union Berlin – VfL Wolfsburg 2:2 (1:1)

Von dieser Partie gibt es aus Schweizer Sicht eigentlich nur Gutes zu berichten. Zum einen blieb Urs Fischer mit seiner Mannschaft zum fünften Mal in Folge ungeschlagen (2 Siege, 3 Remis) und bewegt sich daher weiter im oberen Tabellendrittel. Der nur 1,70 Meter grosse Renato Steffen hatte ferner einmal mehr seine stärke in der Luft unter Beweis gestellt – auch wenn er im Falle seines Treffers zum 1:0 unbedrängt war. Der Kopfball war allerdings perfekt ins flache linke Eck platziert. Kevin Mbabu bekam an diesem Samstag eine Startelf-Pause verordnet und wurde erst nach einer Stunde zum Arbeiten aufs Grün geschickt. Admir Mehmedi wartete vergeblich auf seine Einwechslung.

10' Renato Steffen köpft die Wölfe nach einer Ecke von Josip Brekalo zur Führung. #FCUWOB 0:1 pic.twitter.com/mIuqaPUUYX — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 9, 2021

Milos Veljkovic (Werder Bremen): Holte mit seiner Mannschaft stark einen Punkt in Leverkusen (1:1). Nachdem er zuletzt vermehrt auf der Bank Platz nehmen musste, gab Veljkovic sein Startelf-Comeback und hinterliess einen weitestgehend ordentlichen Eindruck. Nur einmal kurz nach Anpfiff liess er sich von Diaby überrennen.

aoe 9 Januar, 2021 17:54