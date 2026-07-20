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Olympiacos gehört zu den Interessenten.

Olympiacos fragt bei Majer an

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 13:15
Olympiacos fragt bei Majer an

Lovro Majer steht offenbar vor einem Abschied aus Wolfsburg, und Olympiacos gehört zu den Interessenten. Ein Transfer ist aufgrund des Abstiegs durchaus realistisch.

Der kroatische Offensivspieler will nach dem Abstieg seines Klubs laut Bericht nicht bleiben. Wolfsburg plant inzwischen ohnehin nicht mehr, die Mannschaft weiter um ihn herum aufzubauen.

Auch wirtschaftlich spricht vieles für einen Verkauf. Durch die Folgen des Abstiegs muss der deutsche Klub wohl Spieler abgeben, und neben Olympiacos wird auch Monza als möglicher Abnehmer genannt.

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