Perfekt: Wolfsburg angelt sich Maxence Lacroix

Der VfL Wolfsburg bestätigt den Zuzug des französischen Innenverteidigers Maxence Lacroix.

Der 20-jährige Abwehrspieler wechselt für 5 Mio. Euro Ablöse von Sochaux zu den Wölfen, wo er einen Vertrag über vier Jahre bis 2024 unterzeichnet. “Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim VfL und in der Bundesliga. Die Bedingungen in Wolfsburg sind toll, das Stadion gefällt mir total gut und gleich bei meinem ersten Besuch wusste ich, dass ich hier richtig bin und mich hier am besten weiterentwickeln kann. Jetzt ist es erst einmal mein Ziel, anzukommen und meine neuen Mannschaftskollegen und das ganze Umfeld kennenzulernen. Ich werde von Beginn an hart arbeiten, um so viele Spiele wie möglich zu machen und mit dem VfL erfolgreich zu sein”, wird Maxence Lacroix bei der Vorstellung zitiert.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim VfL und in der Bundesliga." 🐺💬 Zur Meldung ➡ https://t.co/xBxBWs20KA#VfLWolfsburg #Lacroix pic.twitter.com/yiUQA9ZtNN — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 25, 2020

psc 25 August, 2020 11:20