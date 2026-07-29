Porto und Stuttgart buhlen um Dženan Pejčinović

Der FC Porto und der VfB Stuttgart konkurrieren um Dženan Pejčinović vom VfL Wolfsburg. Der 21-jährige deutsch-montenegrinische Stürmer steht im Fokus mehrerer Klubs.

Der portugiesische Rekordmeister bot 23 Millionen Euro für den Spieler, doch Wolfsburg lehnte das Angebot als zu niedrig ab. Der VfL fordert 25 Millionen Euro für den DFB-U21-Nationalspieler. Trotz der Absage bleibt Porto interessiert und glaubt, dass noch eine Einigung erzielt werden kann.

Stuttgart hatte vor zwei Wochen ein Angebot von 18 Millionen Euro abgegeben und bereitet nun ein neues Angebot von 22 Millionen Euro vor. Diese Summe wurde vom Aufsichtsrat des VfB genehmigt. Der Spieler hat eine klare Präferenz für einen Wechsel nach Stuttgart.

Pejčinović kam im Juli 2022 zum VfL Wolfsburg und steht noch bis 2029 unter Vertrag. In der Saison 2025/26 erzielte er acht Tore in 35 Bundesliga-Einsätzen. Sein aktueller Marktwert liegt bei 15 Millionen Euro. Im Juni hatte Wolfsburg laut Berichten auch ein 15-Millionen-Euro-Angebot vom SC Freiburg abgelehnt.