Renato Steffen fällt noch wochenlang aus

Renato Steffen hat sich im letzten Ligaspiel mit Wolfsburg gegen Hoffenheim am Knöchel verletzt und muss lange pausieren.

Wölfe-Coach Oliver Glasner bestätigt am Donnerstag, dass der 29-jährige Flügelspieler noch mehrere Wochen ausfallen wird. Der Klub hofft, dass Steffen zum Saisonfinish wieder dabei ist. Eine EM-Teilnahme mit der Schweiz ist wohl nicht gefährdet. Für den Start in die WM-Quali im März wird er allerdings fehlen, was angesichts seiner vor der Verletzung starken Form umso bitterer ist.

💬 Glasner: Renato Steffen wird uns sicherlich noch einige Wochen fehlen. Wenn alles optimal läuft, könnte er uns zum Saisonfinish wieder zur Verfügung steht. #VfLWolfsburg #WOBS04 pic.twitter.com/jo4tKECX5z — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 11, 2021

psc 11 März, 2021 16:08