Renato Steffen ist frei und wird zum Hoffnungsträger

Der Rückrundenstart ist dem VfL Wolfsburg mit der 1:3-Niederlage beim 1. FC Köln gründlich missraten. einer der wenigen positiven Lichtblicke war Renato Steffen, der nun zum Hoffnungsträger wird.

Nachdem Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner in der bisherigen Saison selten auf den Schweizer Flügelstürmer in der Startelf setzte, könnte er dies nach dessen Kurzauftritt in Köln bald häufiger tun: Renato Steffen kam für die Schlusshalbstunde als Joker ins Spiel und erzielte den einzigen Treffer seines Teams.

Nach einer schwierigen Vorrunde fühlt sich der 28-jährige nun wieder frei und bestärkt, wie er der “Bild” erzählt: “Vielleicht war es im ersten halben Jahr ein bisschen das Problem, dass ich zu viel enttäuscht war und mich dann hinterfragt habe. Dann bist du nicht frei im Kopf. Es war gut, dass der Trainer und ich Gespräche geführt haben. Ich habe auch Sachen eingebracht, was mir auf dem Herzen lag. Jetzt bin ich frei. Wenn man frei ist, hat man gesehen, dass auch ein Tor gelingen kann.”

Bereits beim Heimspiel gegen die Hertha am kommenden Samstag könnte Steffen in der Startelf stehen. Trainer Glasner macht dem Eidgenossen mit einer Aussage in der “Bild” jedenfalls Hoffnung: “„Renato ist gut drauf. Das ist schön zu sehen.”

psc 20 Januar, 2020 17:00