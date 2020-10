Renato Steffen positiv auf das Coronavirus getestet

Der Schweizer Nationalspieler und Wolfsburg-Legionär Renato Steffen wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Dies teilt sein Klub VfL Wolfsburg am Freitagabend mit. Steffen befindet sich in häuslicher Quarantäne. Er ist nach Angaben seines Vereins zurzeit symptomfrei. Der 28-Jährige wird sowohl das Ligaspiel mit den Wölfen am Sonntag gegen den FC Augsburg wie auch die Länderspielreise mit der Schweiz verpassen.

psc 2 Oktober, 2020 18:32