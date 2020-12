“Sehr gute Leistung”: Glasner lobt Mbabu nach Saison-Debüt

Der VfL Wolfsburg siegte am Freitagabend durch zwei späte Tore von Wout Weghorst gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1. Was etwas in den Hintergrund rückte, ist die Saison-Premiere von Kevin Mbabu, der nach dem Spiel ein Sonderlob von Oliver Glasner bekam.

Kevin Mbabu blickt auf einen wahrlich unbrauchbaren Saisonstart zurück. Der ehemalige YB-Star hatte sich nebst einer Corona-Infektion bei der Länderspielreise mit der Nati eine schwere Bänderverletzung zugezogen und fiel daraufhin wochenlang aus.

Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt stand der Schweizer zum ersten Mal in dieser Saison für den VfL Wolfsburg auf dem Platz – und lieferte eine sehr gute Leistung ab. Ridle Baku, der sonst als rechtes Glied in der Abwehrkette aktiv ist, rückte eine Position nach vorne. Mbabu verteidigte dafür.

Trainer Oliver Glasner war nach Abpfiff der Partie “sehr zufrieden, wie die beiden harmoniert haben. Sie haben ja das erste Mal in dieser Konstellation zusammengespielt.” Was vor allem wichtig war: Gegenspieler Filip Kostic konnte so gut wie komplett aus dem Spiel genommen werden.

“Es freut mich riesig für Kevin, da es sein erstes Pflichtspiel in dieser Saison war. Er hat sehr, sehr hart gearbeitet und hat heute eine sehr gute Leistung gezeigt”, adressierte Glasner ein Sonderlob an Mbabu.

aoe 12 Dezember, 2020 10:22