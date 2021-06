Sportdirektor Marcel Schäfer bindet sich langfristig an Wolfsburg

Marcel Schäfer wird beim VfL Wolfsburg auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen.

Der 37-jährige Sportdirektor hat seinen Kontrakt bei den Wölfen vorzeitig bis 2025 verlängert. “Ich bin 2007 zum VfL Wolfsburg gekommen und auch während meiner Zeit in den USA dem Klub und der Stadt immer sehr verbunden gewesen. Jeder, der mich kennt, weiss, wie ich zum VfL stehe. Von daher freue ich mich sehr, dass mein Weg beim VfL noch weitergeht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier noch nicht am Ende meiner Entwicklung bin, täglich dazulernen kann und dass andererseits auch der Klub noch viel Potenzial hat. Ich bin stolz und glücklich, Teil dieses Projekts zu sein und freue mich, an der Seite von Jörg Schmadtke weiter daran zu arbeiten, dass der Weg, den wir vor drei Jahren hier eingeschlagen haben, weiter nach oben führt und wir die Herausforderungen, die sich uns stellen, gemeinsam meistern werden”, erklärt Schäfer in einer Mitteilung des Klubs.

Der Ex-Profi übt die aktuelle Funktion in Wolfsburg seit drei Jahren aus.

Bis 2025: VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer hat seinen Vertrag bei unseren Wölfen vorzeitig verlängert! 💚 #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Ae99p0Z0Ta — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 28, 2021

psc 28 Juni, 2021 14:31