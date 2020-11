Steffen spricht über sein Standing in der Nati

Renato Steffen überzeugt beim VfL Wolfsburg als auch in der Nati mit Leistungen. Im Interview mit “CH Media” spricht der Offensivspieler über sein Standing, das sich gewandelt habe.

“Früher war ich vielleicht nicht immer fokussiert genug. Das hat mir möglicherweise auch in der Nati Steine in den Weg gelegt”, sagte Renato Steffen, der nun reifer sei: “Jetzt bin ich fokussierter, wenn ich da bin.”

Unter Trainer Vladimir Petkovic zählt der 29-Jährige zum festen Bestandteil. “Ich wollte dem Nationaltrainer auch zeigen, dass er auf mich zählen kann, wenn er mich braucht”, so der Profi des VfL Wolfsburg, der sich kämpferisch gab: “Wir haben viele junge Spieler im Team dazubekommen. Ich gebe immer Gas im Training. Daher ist vielleicht mein Standing im Team auch ein anderes geworden.” Das Team wisse um seinen Aufwand bescheid, und “wenn die Aussenstehenden das ebenfalls so sehen”, so Steffen, “ist das natürlich umso schöner.”

adk 13 November, 2020 17:26