U21-Juwel Noah Okafor schnürt Doppelpack in der Champions League

Der Schweizer U21-Nationalstürmer Noah Okafor avanciert im Champions League-Spiel zwischen Red Bull Salzburg und dem VfL Wolfsburg zur ganz grossen Figur.

Der 21-Jährige steht in der Startformation und zündet im Angriff in der zweiten Halbzeit so richtig: Durch Treffer in der 65. und 77. Minute führt er mit einem Doppelpack die Entscheidung in dieser Partie bei. Okafor wird folgerichtig zum Man of the Match gewählt und ist definitiv auf der ganz grossen Bühne angekommen.

Auf der Gegenseite stehen bei Wolfsburg mit Kevin Mbabu und Renato Steffen zwei Schweizer A-Nationalspieler in der Startelf. Beide spielen durch. Durch den Sieg zieht Salzburg in der Tabelle mit sieben Zählern aus drei Spielen davon.

psc 20 Oktober, 2021 20:58