Vertrag von Max Kruse in Wolfsburg verlängert sich bei 17 Einsätzen

Der Vertrag von Max Kruse beim VfL Wolfsburg läuft erst einmal bis Juni 2023. Er könnte sich allerdings automatisch verlängern.

Wie die “Bild” berichtet, hat der 34-jährige Stürmer eine Klausel eingebaut, wonach sich sein Kontrakt bei mindestens 17 Einsätzen in der kommenden Saison um eine weitere Spielzeit ausdehnt. Es zählen sowohl Bundesliga- wie auch Pokal-Einsätze. Diesen Wert sollte er locker erreichen, falls ihn nicht eine gravierende Verletzung heimsucht. In der Vergangenheit hat Kruse allerdings betont, dass er eines Tages gerne in den USA spielen möchte. Auch ein vorzeitiger Wechsel nach Amerika, beispielsweise in der nächsten Winterpause, ist nicht ausgeschlossen.

psc 1 Juli, 2022 14:46