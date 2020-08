Vierjahresvertrag: Wolfsburg holt Bialek

Der VfL Wolfsburg ist in diesem Sommer zum ersten Mal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Aus Polen kommt das Stürmertalent Bartosz Bialek.

In 33 Pflichtspielen für Zaglebie Lubin hatte sich Bartosz Bialek für starke 14 Tore verantwortlich gezeigt – und das mit gerade einmal 18 Jahren. Jetzt geht das junge Talent aus Polen den nächsten Schritt und heuert per sofort beim VfL Wolfsburg an.

“Für mich ist mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, meinen Weg in einer der stärksten Ligen der Welt fortsetzen zu können”, wird Bialek im offiziellen Statement zitiert. “Ich werde jetzt versuchen, mich schnellstmöglich in meinem neuen Umfeld einzugewöhnen und meine Mannschaftskameraden kennenzulernen, damit ich mich dann voll und ganz auf den Fussball fokussieren kann.”

In seiner polnischen Heimat wird Bialek schon als neuer Robert Lewandowski gefeiert. Als Ablöse sollen fünf Millionen Euro fliessen. Lubin soll sich überdies eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert haben.

aoe 19 August, 2020 15:09