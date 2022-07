Wechsel steht bevor: Mbabu macht sich auf den Weg nach London

Der Wechsel von Kevin Mbabu vom VfL Wolfsburg zum FC Fulham soll unmittelbar bevorstehen. Dafür reist der Rechtsverteidiger wohl zeitnah nach London.

Kevin Mbabu wird den VfL Wolfsburg offenbar in Richtung FC Fulham verlassen. Wie “Sky Sports” berichtet, bahnt sich dahingehend ein Durchbruch an. Der Schweizer Nati-Star soll bereits in den nächsten 24 bis 48 Stunden nach England reisen, um den Deal abzuschliessen.

Als Transferentschädigung erhält der VfL Wolfsburg wohl bis zu 8 Mio. Euro. Mbabus Vertrag in der VW-Stadt würde indes noch bis 2023 laufen.

adk 20 Juli, 2022 09:59