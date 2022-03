Wolfsburg-Coach Florian Kohfeldt fällt mit Corona aus

Der VfL Wolfsburg muss vorderhand auf Trainer Florian Kohfeldt verzichten. Der 39-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Dies teilt der Bundesligist am Dienstag mit. “Nach einem Corona-Fall im familiären Umfeld wies der Schnelltest auch bei Kohfeldt einen positiven Befund auf, ein am Montagmittag durchgeführter PCR-Test brachte dann die Bestätigung. Der 39-Jährige hatte sich schon vorab in häusliche Quarantäne begeben und hatte keinerlei Kontakt zum Trainerstab oder zur Mannschaft. Das Training übernimmt bis auf weiteres Co-Trainer Vincent Heilmann”, heisst es in einem Statement.

Wolfsburg muss ausserdem bis Saisonende auf Assistenztrainer Michael Frontzeck verzichten, der sich einem operativen Eingriff im Gesicht unterzieht.

Corona-positiv: Die Wölfe müssen in den kommenden Tagen ohne Cheftrainer Florian Kohfeldt auskommen. Zudem muss Michael Frontzeck aufgrund eines operativen Eingriffs im Gesicht bis Saisonende pausieren. Gute Besserung an beide! 🙏 ➡️ https://t.co/gMBMwL11Ea#VfLWolfsburg pic.twitter.com/QLTfQ9ZXAa — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 29, 2022

psc 29 März, 2022 11:39