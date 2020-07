Wolfsburg: Für Schweizer Trio wird es eng mit der Europa League

Am 5. August geht es für den VfL Wolfsburg zum Achtelfinal-Rückspiel gegen Schachtar. Neben der Corona-Erkrankung von Kevin Mbabu plagen Trainer Oliver Glasner weitere Sorgen.

Für den VfL Wolfsburg um Trainer Oliver Glasner war es eine Hiobsbotschaft: Die ohnehin schon defensivgebeutelten Wölfe müssen nun auch noch den Ausfall von Kevin Mbabu verkraften. Der Schweizer wurde nach seinem dreiwöchigen Urlaub positiv auf Covid-19 getestet und muss damit in häusliche Quarantäne.

Das Rückspiel in der Europa League gegen Schachtar Donezk steht mit dem 5. August allerdings bald an. Und Wolfsburg mangelt es an Optionen auf der Aussenverteidigerposition. Ob Glasner auf Mbabu setzen kann, ist noch offen. “Bei Kevin warten wir die Entwicklung der nächsten Tage ab”, teilte der Österreicher dem “Kicker” mit. “Wir haben noch zwölf Tage, der Test war am Mittwoch. Wir haben gut zwei Wochen Zeit, vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, dass er das eine oder andere Training absolviert bis zum Spiel und dann auch wieder mit dabei ist.”

Neben Mbabu fällt mit Renato Steffen (Gelbsperre) definitiv noch ein weiterer Schweizer aus. Ob in der Offensive hingegen wenigstens Admin Mehmedi, den zum Bundesliga-Endspurt Achillessehnenbeschwerden aussen vor liessen, rechtzeitig fit wird? Die Hoffnungen darauf sind laut Glasner gering zu bewerten: “Bei Admir ist der Heilungsverlauf nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Er muss noch länger pausieren.”

Noch ist es ein wenig Zeit bis es zum Rückspiel in der Europa League geht. Am 30. Juli testen die Wölfe gegen RB Leipzig – dabei aber definitiv noch ohne Mbabu.

adk 26 Juli, 2020 12:11