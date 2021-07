Wolfsburg holt auch den Nmecha-Bruder

Der VfL Wolfsburg verpflichtet nach Lukas Nmecha auch dessen jüngeren Bruder Felix.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei zu den Wölfen und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2024. Wie Lukas spielte auch Felix Nmecha zuletzt bei Manchester City. In den letzten drei Jahren kam er da vorwiegend in der U23 zum Einsatz. Nun wechselt er in die Bundesliga. “Felix ist ein Spieler, der optimal in unser Anforderungsprofil passt. Er ist jung, bringt großes Talent mit, ist lernwillig, leistungsbereit und ein Teamplayer. Er kann jetzt den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und wir werden ihn dabei unterstützen, dass ihm das in Wolfsburg gelingt”, sagt VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Felix #Nmecha wechselt ablösefrei für drei Jahre zu unseren Wölfen. Wir freuen uns auf dich, Felix! 💚👊 Offensivspieler kommt ➡️ https://t.co/csKUK1mljr#VfLWolfsburg pic.twitter.com/uLZfyDaLrl — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 21, 2021

psc 21 Juli, 2021 13:38