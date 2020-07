Wolfsburg mit Jungstürmer Linton Maina einig

Der VfL Wolfsburg hat mit dem deutsch-kenianischen Angreifer Linton Maina von Hannover 96 eine Einigung erzielt. Noch muss aber über die Ablöse gefeilscht werden.

Der 21-Jährige steht bei seinem aktuellen Klub, wo er bereits seit der U17 spielt, noch bis 2022 unter Vertrag. In der laufenden Saison gelangen Linton Maina in der 2. Bundesliga in 24 Spielen zwei Tore und sieben Assists. Wolfsburg will den Rechtsaussen unter Vertrag nehmen. Laut “kicker” sind sich Verein und Spieler über einen Wechsel einig.

Allerdings sollen die Vorstellungen bezüglich Ablöse zwischen Wolfsburg und Hannover weiterhin auseinander liegen. Während die Wölfe maximal 5 Mio. Euro plus mögliche Boni zahlen will, soll H96-Boss Martin Kind eine zweistellige Ablöse fordern.

psc 6 Juli, 2020 09:17