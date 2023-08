Wolfsburg kassiert für Micky van de Ven richtig ab

Berichten zufolge kassiert der Bundesligist inklusive Boni bis zu 50 Mio. Euro von Tottenham, wo der 22-Jährige einen Sechsjahresvertrag bis 2029 unterschreibt. Zum Abschied von van de Ven sagt Wolfsburgs Sportdirekt Marcel Schäfer: "Es waren zwei schöne, intensive Jahre und eine auf allen Ebenen erfolgreiche Zusammenarbeit. Micky hat für den VfL Wolfsburg immer vollen Einsatz gezeigt, hat hart gearbeitet und eine herausragende Entwicklung genommen. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Lebens- und Karriereweg alles Gute."

Wolfsburg trennt sich mit einem dicken Gewinn vom Verteidiger: Vor zwei Jahren kostete der Youngster "nur" 3,5 Mio. Euro.

We are delighted to announce the signing of Micky van de Ven ✍️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2023