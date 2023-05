Wolfsburg will Kevin Volland in die Bundesliga zurückholen

Kevin Volland könnte nach drei Jahren bei Ligue 1-Klub Monaco ab Sommer wieder in der Bundesliga stürmen.

Nach Angaben der "Braunschweiger Zeitung" will der VfL Wolfsburg den 30-jährigen Mittelstürmer nach Deutschland zurückholen. Das Interesse geht in erster Linie auf Trainer Niko Kovac zurück, der bereits in Monaco mit Volland zusammenarbeitete und von dessen Qualitäten überzeugt ist.

Die aktuelle Saison im Fürstentum verläuft nicht nach Wunsch von Volland. Der Angreifer muss sich häufig mit der Jokerrolle begnügen. Sein Vertrag ist noch bis 2024 datiert. Ein Abgang ein Jahr vor Vertragsende ist denkbar.

psc 22 Mai, 2023 14:00