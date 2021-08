Wolfsburg-Neuzugang Luca Waldschmidt hat grosses Pech

Wolfsburgs Neuzugang Luca Waldschmidt hat bei seinem Auftakt für die Wölfe grosses Pech und muss bereits pausieren.

Wie die “Bild” berichtet, ist der 25-Jährige am Dienstag mit Abwehrspieler Sebastiaan Bornauw zusammengerasselt und hat sich dabei eine Kopfverletzung zugezogen. Am Mittwoch fehlte Waldschmidt prompt im Training. Immerhin kann Trainer Mark van Bommel Entwarnung geben: “Luca hatte sich Dienstag am Kopf verletzt. Es ist aber nichts Schlimmes. Dass er heute nicht trainiert hat, ist eine reine Vorsichtsmassnahme.” Ob er am Sonntag im Spiel gegen RB Leipzig sein Debüt gibt, ist indes noch offen.

Sturmkollege Wout Weghorst (29) fällt wegen einer Grippe weiterhin aus.

psc 25 August, 2021 16:09